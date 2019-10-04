ريهام حجاج تختار لوك جديد وتتلقى عبارات الغزل.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

قررت الفنانة المصرية ريهام حجاج أن تغير من شكلها الذي اعتاد عليه الجمهور، واختارت لها لوك جديد.

ريهام نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، حيث غيرت لون شعرها للأشقر الفضي، بدلا من البني الفاتح.

الفنانة المصرية وضعت أيضا نظارة شمس، وعدسات لاصقة، وتلقت عدد كبير من عبارات الغزل من قبل جمهورها الذي أحب اللوك الجديد الذي ظهرت به.

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الفنانة المصرية كان آخر أعمالها الفنية مسلسل «كارمن»، والذي عرض خارج السابق الرمضاني، وأنتجه محمد حلاوة.

ريهام تزوجت من محمد حلاوة منذ شهور، وهو طليق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، والذي تزوج منها لأكثر من 17 عاما، وأنجب منها ولدين، ولكن الجميع فوجئ بخبر طلاقهما قبل انتهاء العام، وأشيع أن ريهام سبب الانفصال.

ريهام حجاج دافعت عن نفسها بعد اتهامها بأنها «خاطفة رجال»، وقالت إن انفصال ياسمين عن محمد حلاوة تم منذ فترة طويلة، وأنها لم تخطفه، ولا يوجد رجل تستطيع أن تخطفه امرأة، لافتة إلى أن ياسمين عبدالعزيز ليست صديقتها.