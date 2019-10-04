ابن بلقيس يحول قميص والده لـ«جلابية».. فيديو طريف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة اليمنية بلقيس محبيها بمقطع فيديو طريف لنجلها الوحيد «تركي» من داخل منزلها، ظهر فيها الأخير يرتدي قميص والده.

تركي ظهر يركض بشكل مضحك، في الوقت الذي داعبت فيه بلقيس متابعيها بتعليق طريف كتبت فيه: «لابس قميص أبوه.. صار القميص جلابية»، حيث اثار الفيديو اعجاب فانز المطربة الشابة، داعين أن يحفظه الله لها.

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يُذكر أن بلقيس احتفلت بزفافها على رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف ديسمبر 2016، وقد رزق الثنائي بمولودهما الأول يوم 12 مايو 2018، وقد فاجأت الفنانة الجميع، وكشفت عن وجه ابنها لأول مرة في كليب أغنية «أهلاً يا ماما» من كلمات وألحان سيف فاضل، والكليب من إخراج المخرج الإيطالي فابريزيو نوتاري.

من ناحية أخرى، طرحت بلقيس فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان «تعالى تشوف» باللهجة المغربية، كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل، توزيع محمد رشيد علي، إخراج عبدالرفيع عبديوي، وقد استعانت الفنانة الشابة بفريق من هوليود لتصوير الكليب في مراكش بشكل مبهر.