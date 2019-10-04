أحلام لزوجها: يا ويلك.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هددت الفنانة الإماراتية أحلام، زوجها بطل الراليات القطري مبارك الهاجري بسبب نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان.

أحلام اكتشفت أن زوجها قام بوضع علامة إعجاب على إحدى صور كيم خلال تصفحها لأحد الحسابات عبر موقع انستجرام، فما كان منها إلا أن شاركت الفانز بمقطع فيديو طريف، استعرضت من خلاله صورة كارداشيان، وعلامة اعجاب زوجها عليها، موجهة ررسالة عفوية للهاجري.

النجمة الملقبة بـ«الملكة» قالت: «يا ويلك مني، بو محمد شو هل حركات؟!.. إنت بالبيت؟ أنا جاية»، حيث لاقى الفيديو اعجاب فانز الفنانة الإماراتية، متمنيين لها مع زوجها الحب والسعادة الدائمة.

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يذكر أن أحلام احتفلت بزواجها من مبارك الهاجري في 18 يونيو عام 2002، ورزقت منه بثلاثة أبناء هم: «فاهد، وفاطمة، ولولوة».

من ناحية أخرى، يُعرض لأحلام حالياً برنامج The Voice الذي تشارك في لجنة التحكيم الخاصة به إلى جانب النجم اللبناني راغب علامة، الفنان المصري محمد حماقي، والديفا المغربية سميرة سعيد.