منة فضالي عارضة أزياء بفستان الزفاف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية منة فضالي، في عرض أزياء المصمم محمود غالي، الذي أقيم يوم الثلاثاء بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور عدد كبير من المشاهير.

منة فضالي، ارتدت خلال العرض فستان زفاف فضفاض وشفاف من منطقة البطن، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها في عروض الأزياء،

وحازت إطلالتها على إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين تغزلوا في جمالها وأناقتها بالفستان.

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من ناحية أخرى تستعد منة فضالي، لتصوير فيلم “ماكو”، من بطولة، ناهد السباعي، منة فضالي، خالد أنور، سارة الشامي، والنجم التركي مراد يلدريم، في أول عمل عربي له، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

منة فضالي، تؤدي في الفيلم شخصية مايا، وهي “كيك بوكسينج”، ولهذا السبب خضعت لتدريبات قاسية، مؤكدة انها المحور الأساسي للتصوير خارج الماء، لأن الفيلم يتم تصويره كاملًا تحت الماء.

يذكر أن منة فضالي، كشفت في السنوات الأخيرة عن زواجها سريا من الملحن المصري محمد ضياء ، والذي لم يستمر أقل من عام واحتفلت الطرفان بزفافها بدون حفل زفاف ولم ترتد منة فستان الزفاف سوى في أعمالها الفنية فقط.