المؤتمر الصحفي للإعلان عن مدينة سما سنبل لمحمد صبحي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقام الفنان المصري محمد صبحي مؤتمر صحفي للإعلان عن مدينه سما سنبل والإعلان عن احتفاليه اليوبيل الذهبى لإنشاء فرقته المسرحية “استوديو الممثل”، حيث مرت 50 عامًا على بداية أولى عروضها عام 1969، وذلك بحضور رجل الأعمال حسن راتب.

خلال تلك الاحتفالية تم تكريم كل الفنانين الذين خرجوا من مدرسة محمد صبحي المسرحية، فى كل عناصر العمل المسرحي، من ممثلين ومؤلفين ومصممي ديكور وملابس وإضاءة واستعراضات، سواء من هم على قيد الحياة أو من الذين رحلوا، تحت عنوان “محمد صبحى.. 50 سنة مسرح”.

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وتخلل الاحتفالية لقطات من المسرحيات التى قدمت خلال مشوار الفرقة والتى وصلت لـ 28 مسرحية شارك فيها كبار النجوم الراحلين أمثال محمود المليجي، وتوفيق الدقن، وجميل راتب، وسعاد نصر، ومحمود القلعاوي، وشعبان حسين، وخليل مرسي، وممدوح وافي، وغيرهم.

وأعلن صبحي خلال المؤتمر عن تكريم الراحل طلعت حرب، وحسن راتب وغيرهم من عمالقه الثقافه في مصر.