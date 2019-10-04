رنا سماحة ونداء شرارة تشعلان حفلهما في الأوبرا بحضور نجوم الغناء.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
أحيت الفنانة المصرية رنا سماحة والفنانة الأردنية ندا شرارة حفلاً غنائياً كبيراً في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية في افتتاح فعاليات الأوبرا لشهر أكتوبر.
الفنانة المصرية رنا سماحة، فقرتها الغنائية بأغنية “مريض نفساني” وسط حضور عدد كبير من الجمهور، كما قدّمت عدد من أغانيها المميزة، بالإضافة لأغاني من الزمن الجميل منها أغاني لعبدالحليم حافظ، واختتمت فقرتها على أنغام الأغنية الوطنية الشهيرة “يا حبيبتي يا مصر”.
ثم بدأت الفنانة الأردنية نداء شرارة فقرتها، وقدمت عددا من أبرز الأغاني الخاصة بها منها: “حبيتك بالتلاتة”، و”سهرانة أنا”، و”درجات”، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الطربية الشهيرة لأم كلثوم ونجوم زمن الفن الجميل.
وشهد الحفل حضور كل من المطرب محمد سراج، والشاعر أحمد حسن راؤول، والمذيع خليل.
يُذكر أن نداء شرارة هي الفائزة بلقب برنامج «The Voice» في موسمه الثالث، والذي عُرض على قناة mbc مصر، عام 2015، وكانت قد تلقت تهنئة خاصة من الملكة رانيا بفوزها بلقب البرنامج.
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