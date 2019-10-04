والد أنغام يوضح حقيقة خلافه مع طليق ابنته الراحلة غنوة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الموسيقار المصري محمد علي سليمان، والد الفنانة أنغام، على أخبار الخلافات بينه وبين طليق ابنته الراحلة الفنانة غنوة.

والد أنغام، قال في تصريحات صحفية: “لا صحة لوجود خلاف بينه وبين والد حفيده “ياسين”.

وأضاف: “ما حدث هو أن حكما قضائيا صدر بضم حضانة “ياسين”-نجل ابنته “غنوة” لجدته، وبعد تنفيذ الحكم أصبحت الأمور أكثر استقرارًا بين الطرفين.

وأوضح أن والد ياسين يزوره، ويحرص على التواصل معه، وهو لا يستطيع أن يمنعه عن رؤية ابنه، فما يهم في النهاية هو مصلحة “ياسين”.

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كانت والدة الفنانة الراحلة غنوة، قد حصلت على حكم بضم حضانة ياسين- نجل غنوة لها، وهو ما أثار حفظية والد “ياسين”، ونشر مقاطع فيديو ومنشورات أثناء تسلم الجدة حفيدها، ظهر فيها “ياسين” وهو يبكي.

يذكر أن ياسين، شارك في مسلسل ” زي الشمس”، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وحقق نسبة نجاح كبيرة رغم صغر سنه ونال العديد من الجوائز على دوره.

وكانت جدته قد اتهمت والده في تصريحات تلفزيونية أنه أخذ الطفل من بيتها لزيارته ولكنه منعه من العودة ومنعها من زيارته لذا اضطرت لتنفيذ حكم المحكمة بحضانتها.

كما اتهمته بمحاولة استغلال طفله واستغلال أرباحة من عمله الفني، ومؤكدة أن أجره عن المسلسل والإعلان الذي قام به محفوظين باسمه ولم يقترب أحد منهم لأنهم ضمان لمستقبله.