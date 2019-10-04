شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير الموسم الثالث من Elite دون تحديد موعد انطلاق عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الشركة المنتجة من تصوير الموسم الثالث من المسلسل الإسبانى "Elite"، دون الاعلان عن موعد عرضه حتى الآن، وذلك بعدما كشف المسئول عن المحتوى الأسبانى للشبكة دييجو أفالوس مؤتمر صحفي تم عقده يوم 29 أغسطس الماضى.

وعلى الرغم من عدم تحديد موعد العرض الا أن موقع "oprahmag" توقع بدء عرض الموسم الثالث في خريف 2020، حيث أن الموسم الأول من العمل طرح في 5 أكتوبر من عام 2018 ، وعرض الموسم الثاني في 6 سبتمبر من العام الجارى 2019.

يذكر أن المسلسل الأسبانى Elite حصل على تقييمات 7.6 عبر موقع IMDB، ومن المقرر أن تظهر هذه الشخصيات في الموسم الثالث من العمل : صموئيل (إيزان إسكاميلا)، كريستيان (ميجيل هيران)، نانو (خايمي لورينتي لوبيز)، جوزمان (ميجيل برناردو)، لو (دانا باولا)، ناديا (مينا الهاماني)، كارلا (إستير إكسبوسيتو)، بولو أندر (آرون بايبر) وعمر (عمر أيوسو)، ومن المقرر أن يعودوا جميعهم للموسم الثالث إلى جانب أعضاء فريق الممثلين الجدد: كايتانا (جورجينا أموروس) ، ريبيكا (كلوديا سالاس) ، وفاليريو (جورج لوبيز).

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وكانت قد تمت مشاهدة الموسم الأول من Élite، وفقًا لـ موقع Variety، من قبل أكثر من 20 مليون حساب خلال شهر أكتوبر عام 2018، وتم عرض الموسم الثاني لأول مرة في 6 سبتمبر الماضى ويتناول نتائج وفاة مارينا، مع الكشف عن مجموعة جديدة كاملة من أعضاء فريق العمل.