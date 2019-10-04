شاهد.. ابن سيرين عبدالنور يلعب مع الكلب وهي تسأل: “شو رأيكن”

كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 03:01 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور جمهورها بفيديو طريف لابنها كريستيانو وسألتهم عن رأيهم في تربية حيوان أليف في المنزل.
وظهر كريستيانو في الفيديو وهو يلعب بعفوية مع الكلب وعلقت سيرين عبد النور قائلًة: “ما بعرف إذا أنتم مع أو ضد وجود حيوان أليف بالبيت بس أنا بحب أن ابني تطلع شخصيته قوية وما يخاف، أنتم شو رايكن ؟”
ولاقى الفيديو العديد من الإعجابات والتعليقات من قبل جمهورها، الذي أحب طفولة وعفوية طفلها كريستيانو بشكل كبير، وكان أبرز التعليقات هو تعليق الممثلة اللبنانية مدو أبو فرحات حيث علقت بلكنتها “دخيل هالضحكة”، وعلق أحد متابعيها “شو مهضوووم”.
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