شاهد.. خالد الصاوي فرفوش وبحب الفرفشة!

كتب امير فتحي في الجمعة 4 أكتوبر 2019 03:01 صباحاً - نشر الممثل المصري خالد الصاوي فيديو طريف عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه وهو يرقص.

وعلق خالد الصاوي على الفيديو قائلا: “فرفوش بيحب الفرفشه و عملت اكونت للفرفشه

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