هازال كايا تستعرض حملها بلقطات خاصة مع زوجها احتفالاً بعيد ميلادها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة التركية هازال كايا بعيد ميلادها الـ29، وذلك بالتزامن مع دخولها في الثلث الأخير من رحلة حملها في مولودها الأول.

هازال خضعت لجلسة تصوير مميزة، رافقت فيها زوجها، الفنان والمخرج علي التاي، وحرصت فيها على استعراض انتفاخ بطنها بفستان موف أنيق، وفاجأت الفانز بلقطات من الجلسة احتفالاً بعيد ميلادها، معلقة عليها برسالة غازلت فيها زوجها، كما اعربت عن اشتياقها لاحتضان مولودها، ولم تنس شكر كل منّ هنأها بعامها الجديد.

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فانز هازال تفاعلوا مع الصور بشكل كبير عبر تعليقات غازلوا فيها الممثلة الشابة، مؤكدين أن الحمل زادها أنوثة وجاذبية، متمنيين أن تضع مولودها بكامل الصحة والسلامة.

يُذكر أن هازال كايا التي احتفلت بزفافها إلى علي التاي، فبراير الماضي، تنتظر مولوداً ذكراً، وقد اختارت له اسم «فكرت علي».

من ناحية أخرى، عُرض لهازال كايا مؤخراً الموسم الثاني من مسلسل «حكايتنا» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي بوراك دينيز، ريها أوزجان، ياز جان كونايلي، الطفل عمر سيفجي، وغيرهم.