فيديو.. الممثلة شنايا كابور تستعرض مهارتها في الرقص

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

الأختان “كابور”، جانفي وابنة عمها شنايا من محبي الرقص الشرقي، حيث انتشر مقطع فيديو مؤخرًا لشنايا، وهي ترقص بصحبة إحدى صديقاتها على دقات الطبلة، وترتدي بدلة رقص شرقى سوداء مثيرة،

الممثلة الصاعدة شنايا كابور، التي يبدو أنها تستعد في الواقع لتكون ممثلة، قد عملت كمساعد مخرج في فيلم Kargil Girl القادم، لابنة عمها جانفي كابور، وهي تستعد أيضا لأول مرة للوقوف أمام الكاميرا وليس خلفها.

من ناحية أخرى، يحرص النجم سانجاي كابور والد شنايا، بمشاركة صورها وفيديوهاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، تقوم النجمة الصاعدة بأول ظهور لها في بوليوود كمساعد مخرج في فيلم كارجيل جيرل شقيقة ابن عمها جانفي كابور.

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في مقابلة حديثه مع Pinkvilla، صرح سانجاي كابور أن شنايا تستعد لدخول التمثيل في بوليوود، وستعمل بجد من أجل الحصول على مشروع جيد.لكنها تعمل الآن كمساعد في السيرة الذاتية للطيار Gunjan Saxena.

حاليا، شنايا وجانفي، مشغولين بتصوير مشاهد فيلمهما Gunjan Saxena، حيث تلعب فيه جانفي دور جانجان ساكسينا التي كانت واحدة من أولى الطيارات المقاتلات في الهند والتي تم نشرها في كارجيل خلال حرب عام 1999. بدأ تصوير الفيلم في فبراير من هذا العام.