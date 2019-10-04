هيفاء وهبي تفقد أعصابها وتشتبك مع إحدى متابعاتها بألفاظ خارجة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام بصورة من إطلالتها في حفل تتويج ملك جمال لبنان لعام ٢٠١٩.

هيفاء، علقت على الصورة قائلة: ”لو النوايا ليها صوت يا فضيحة البشر، مين أكتر حد بتتمنوا تعرفوا نواياه وليش”.

صورة هيفاء وهبي، حصلت على الكثير من التعليقات وكان منها بعض الانتقادات وفوجئت بإحدى متابعاتها نسبها بلفظ خارج فما كان من هيفاء وهبي، إلا أنها ردت عليها السباب بنفس الرد، الأمر الذي أثار استغراب متابعيها.

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وكانت هيفاء قد أحيت قبل أيام، حفل تتويج ملك جمال لبنان لعام 2019، وكشفت في كواليس الحفل أنها رغم ارتفاع درجة حرارتها إلا أنها حرصت على حضور الحفل والمشاركة فيه.

من ناحية أخرى تعاقدت هيفاء وهبي، مؤخرا على بطولة فيلم “عقد الخواجة” والذي بدأ القائمون عليه التحضير له منذ أسابيع قليلة، وتم التعاقد مع عدد كبير من النجوم للمشاركة به آخرهم الفنان السورى معتصم النهار.

ويشارك في بطولة “عقد الخواجة” باسل خياط، وأحمد الفيشاوي، ومن تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.