بعد يارا ونانسي عجرم.. مي حريري تستضيف الشيف التركي بوراك ووالده على الغداء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دعت الفنانة اللبنانية مي حريري، الشيف التركي الشهير بوراك على الغداء، حيث كان الأخير في زيارة سريعة للبنان برفقة والده.

مي اختارت أحد المطاعم اللبنانية الشهيرة، وهناك قضت وقتاً ممتعاً مع واحد من أشهر الطهاة على مواقع التواصل الاجتماعي عالمياً، حيث ترتبط حريري بعلاقة صداقة قوية ببوراك، ودائماً ما تزور مطعمه وعائلته عند كل زيارة لها لتركيا.

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بوراك كان قد لبى أيضاً دعوة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وزارها في منزلها، حيث شاركها في اعداد وليمة شواء على شرفه بحضور أفراد أسرتها وعدد من اصدقائها المقربين، كما زار الشيف التركي، النجمة اللبنانية يارا في منزلها، وتناول معها القهوة العربية المميزة.

يُذكر أن مي كانت قد تعرضت لوعكة صحية مؤخراً، دخلت على إثرها للمستشفى، حيث اصيبت بالتهاب رئوي حاد، ومكثت في المستشفى لعدة أيام حتى استقر وضعها الصحي، وهو الأمر الذي اضطرت معه الفنانة اللبنانية لإلغاء سفرها إلى تركيا، حيث كان من المقرر أن تحيي هناك حفل غنائي للجالية العربية.