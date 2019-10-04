التنمّر يُجبر أمل عرفة لإغلاق صفحتها على فيس بوك.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة السورية أمل عرفة، لحملة تنمر شديدة خلال الأيام الماضية على صفحتها بموقع فيس بوك، وهو الأمر الذي اضطرها لاتخاذ هذا القرار.

أمل عرفة، قررت غلق صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، بشكل نهائي ونشرت تدوينة قالت فيها: “أيها الأصدقاء لم أحذف أحداً لأنني سأودعكم بهذا الفيديو لابنتي روحي وأتفرع لحياتي ومهنتي وإلى لقاء آخر بوقت أنسب”.

وأضافت: “غداً في الحادية عشرة ظهراً ستغلق الصفحة إلى أن يشاء الله. تمنياتي لكم باللطف والخير وابتعاد البعض عن غريزة القطيع الجارحة والتنمير بحق بعضنا.. سلامي وكونوا بألف خير مع محبتي”.

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وتفاعل مع هذا القرار الكثير من متابعيها الذين دافعوا عن الفنانة وتمنوا تراجعها عن هذه الخطوة، بينما أيد البعض الأخر قرارها بسبب حالة التنمر التي تعرضت لها.

على الصعيد الفني تستعد أمل للمشاركة بمسلسل “حارس القدس” للكاتب حسن م يوسف و المخرج باسل الخطيب والذي يروي سيرة المطران الراحل إيلاريون كابوجي حيث تتشارك أمل بطولة العمل مع النجم السوري رشيد عساف.

كما أعلنت قبل فترة أنها بدأت بكتابة مسلسل جديد، ولكنها لم تكشف أي تفاصيل عنه.