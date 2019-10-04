نيرمين الفقي متهمة بتقليد ياسمين صبري.. والفنانة ترد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية نيرمين الفقي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، بصور لها خلال أدائها بعض التمارين الرياضية الصعبة.

نيرمين، واجهت بعض الاتهامات بأنها تقلد الفنانة المصرية ياسمين صبري، فردت على هذه الاتهامات بنشر فيديو لمسلسل ” الأصدقاء”، من بدايتها الفنية وكانت تؤدي فيه مثل هذه التمارين ببراعة فائقة

الفنانة المصرية اكتفت بنشر الفيديو ولم تعلق عليه سوى باسم المسلسل فقط، وهو الأمر الذي حاز على إعجاب العديد من متابعيها الذين أثنوا على رشاقتها وجمالها.

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وحققت نيرمين نجاحا كبيرا من خلال مسلسل «أبو العروسة»، والذي عرض الجزء الثاني منه منذ شهور، بعد أن حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا، وقدمت نيرمين شخصية «عبير».

مسلسل «أبو العروسة»، بطولة مع سيد ‏رجب، وسوسن بدر، ومدحت صالح، وخالد كمال، وميدو عادل، وولاء الشريف، ومحمود حجازي، و‏رانيا ‏فريد شوقي، وأحمد صيام، وصفاء الطوخي، ومحمد حاتم، وأماني كمال، وديانا هشام، وكارولين عزمي، من ‏إخراج كمال منصور، وتأليف ‏هاني كمال.

ولم تكشف نيرمين الفقي، عن انضمامها لعمل فني خلال الفترة المقبلة.