المؤلف أحمد مراد يرد على اتهامه بتعاطي حبوب «هلوسة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
رد المؤلف المصري أحمد مراد، على الأتهامات التي وجهت له حول تعاطيه حبوب “هلوسة”، من أجل كتابة الروايات.
أحمد مراد، قال خلال لقائه في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “لا أتناول حبوب هلوسة، ولا أي حاجة خاصة بالكيف خالص لكي أكتب ما أكتبه”.
وأضاف”أنا أطلق العنان للتفكير والعنان والخيال وبحاول أجيب البعد الثالث والرابع والخامس الذي لا يأتي على خيالي أول مرة”.
كما كشف حقيقة تقديم جزء ثالث من فيلم “الفيل الأزرق”، والذي حقق نسبة نجاح كبيرة خلال عرض جزأيه.
أحمد مراد، قال: “الموضوع مازال تحت الدراسة مع المخرج مروان حامد، ولكن فكرة وجود جزء ثالث واردة ولكن ستكون خاصة بقررات جديدة وكثيرة وليست فكرة فكرة نجاح الفيلم”.
يذكر أن أخر أعمال أحمد مراد فيلم “الفيل الأزرق 2” وهو المأخوذ عن روايته “الفيل الأزرق”، إخراج مروان حامد، ويضم نخبة من نجوم الفن إلى جانب كريم عبدالعزيز، وهم نيللي كريم وشيرين رضا وهند صبري وإياد نصار، من إنتاج شركة سينرجى فيلمز.
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