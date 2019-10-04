أغرب موقف تعرض له أحمد صلاح حسني مع معجبة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد صلاح حسني، عن أغرب موقف تعرض له مع إحدى المعجبات، بسبب صورة نشرها له برفقة زوجته.

أحمد صلاح حسني، قال خلال لقائه في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “مرة نشرت صورة لي مع زوجتي فقامت إحدى المعجبات بنزع وجه زوجتي ووضع وجهها هي”، وعن رد فعله على الموقف قال: “كان مضحك جدًا”.

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كما تحدث حول وسامته ودورها في نجاحه قائلًا: “أنا افهم إن الرجل برجولته وليس بوسامته، لأنها أذواق فهناك سيدات يفضلن الرجل الوسيم وأخريات لا، ولا أركز في ذلك وما يفرق معي هو أن يكون لدي تنوع في الأدوار”.

ورد أحمد صلاح حسني، على سؤال كيف استأنف تصوير مسلسل “حكايتي”، رغم وفاة والدته، مؤكدًا أن الموقف كان صعب ولكن العمل عبادة في النهاية.

من ناحية أخرى يستعد أحمد صلاح حسني لخوض أولى تجاربه في البطولة المطلقة من خلال مسلسل درامي مكون من 45 حلقة، حيث يعكف المؤلف محمد عبدالمعطي على كتابة حلقات العمل الذي لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن.