تفاصيل مرض هنا الزاهد.. وقصة تكاليف حفل زفافها الخيالية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد فهمي، تفاصيل الأزمة الصحية التي أصابت زوجته الفنانة هنا الزاهد، خلال شهر العسل والتي دخلت بسببها لإحدى المستشفيات الخاصة.

أحمد فهمي قال خلال لقائه في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “بعد 3 أيام من شهر العسل كنا ننتقل من بلد لأخرى وأصيبت هنا بتعب في الطائرة افتكرناه تسمم، وبعدها توجهنا للمستشفى واكتشفنا إصابتها بحصوات على المرارة”.

وأضاف: “هنا ظلت في المستشفى لمدة 5 أيام وعندما تحسنت حالتها الصحية سمح لنا الاطباء بالسفر للقاهرة لكي تكمل العلاج هنا”.

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وتابع: “الأطباء حددوا موعد جراحة هنا الزاهد الشهر المقبل وذلك حتى تتعافى من إلتهابات المرارة ولكنهم سمحوا لها بتناول العلاج بالمنزل”.

أحمد فهمي، أكد خلال اللقاء أنه لم يكن يؤمن بالجسد ولكنه بعد زواجه عانى منه كثيرا حتى بعد عودتها للقاهرة.

وأوضح أن الناس يتحدثون عن تكلفة حفل زفافه الكبيرة ويقدرونه بعشرة ملايين وهذا غير صحيح والرقم مبالغ فيه جدًا، وكشف أن الفندق جامله وكذلك النجوم الذين أحيوا حفل الزفاف، كما أن عدد النجوم الذين حضروا الحفل لم يكن مقررًا لكل هذا الرقم المشاركة ولكنهم جاءوا من أجلهم.