دانييلا رحمة تؤدي رقصة مجنونة أمام برجل إيفل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة دانييلا رحمة، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بفيديو طريف لها برفقة صديقتها من أمام برجل إيفل بباريس.

دانييلا، رقصت على نغمات أغنية “مهم جدًا”، للفنان الإماراتي حسين الجسمي، وسط استغراب المحيطين بهم ووصفت دانييلا رقصتهما بالمجنونة.

وشاركت دانييلا رحمة، مؤخرًا كعارضة أزياء في إحدى العروض التي أقيمت بإسبوع الموضة بباريس.

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دانييلا، تستعد لتصوير مسلسلها الجديد، الذي سيجمعها للمرة الأولى بالممثل اللبناني نيكولا معوض، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

الفنانة اللبنانية شاركت في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «الكاتب» الذي شاركت في بطولته أمام النجم السوري باسل خياط، ندى أبو فرحات، فادي أبي سمرا، نقولا دانيال، والعمل من تأليف ريم حنا، وإخراج رامي حنا.

دانييلا، عانت مؤخرا من انتشار شائعات جمعت بينها وبين الفنان السوري ناصيف زيتون، وهو الأمر الذي رد عليه الأخير خلال لقائه في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4، إن هذه الصورة من أكثر الصور التي يكرهها وذلك بسبب شكله فيها.

وأضاف، أنه من حسن حظه أن تأتي هذه الشائعة مع دانييلا وذلك كونها صديقة مقربة منه جدًا، ولا يوجد شيء بينهما