بعد موقف محرج بسبب اللغة الإنجليزية.. محمد رمضان يعلّق

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
علق الفنان المصري محمد رمضان، على تعرضه لموقف محرج خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، بسبب خطأه في اللغة الإنجليزية، وعدم تفرقته بين الإسورة والسلسال.
محمد رمضان، قال خلال لقائه في برنامج The Insider، والمذاع عبر تلفزيون دبي: “الأمر كان مجرد لخبطة لأنه سألني عن إطلالتي، وسألني عن ماركة necklace وأنا شاورت له على الإسورة، ولكن الاتنين من فيرساتشي”.
وكان محمد رمضان، قد قال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين، عند سؤاله عن ماركة الـ “necklace” التي يرتديها في رقبته، فلم يفهم رمضان معنى الكلمة، وتخيل أنّ المذيع يقصد السوار الذي يرتديه، فأشار إليه مؤكدًا أنّ هذا الـ“necklace”، قاصدًا السوار هدية من فيرساتشي، وهو الأمر الذي جعل البعض يتهمه بعدم فهم اللغة الإنجليزية.
يذكر أن حضور محمد رمضان لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، هو الأول منذ بداية المهرجان، وكان قد كشف سر عدم دعوته قائلا، لأنه مهرجان ملىء بالخمور وهو كفرد مؤسسة عسكرية وقتها لا ينبغي عليه الحضور لهذه الأماكن إلا بموافقة رسمية من الجيش.
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