ديانا كرزون تُغنّي باللغةِ الكردية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلت الفنانة الأردنية #ديانا_كرزون على الجمهور العربي لأول مرة بأغنية باللغة الكردية تحمل عنوان "خاكي شيرين" ومعناها "الأرض الجميلة أو الخصبة" وهي من كلمات وألحان هلكوت زاهير، وتوزيع يلدان ئوركوزال.
ولقد ظهرت في الكليب الجديد الذي نشرته عبر حسابها على YouTube بالزي الكردي التقليدي في الأغنية، التي لاقت تفاعلاً سريعاً مع انطلاقتها، خاصةً أن والدتها ترتبط بأصول كردية. علماً أن المتابعين طالبوها بنسخةً مرفقة بكلماتٍ مترجمة باللغة العربية
فيما يلي الرابط من حسابها على "إنستغرام":
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