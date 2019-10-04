شكرا لقرائتكم خبر عن يا سمرا يالى عينيكى كدابين.. أدهم سليمان يحيى حفلا غنائيا فى الإسكندرية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب أدهم سليمان حفلاً غنائيًا غدا السبت، احتفالاً بتخرج دفعة 2019 لطلاب إحدى الجامعات فى الإسكندرية، ومن المقرر أن يظهر بشكل مختلف وجديد من خلال مجموعة من أغانيه، وهى "ياسمرا، اسمى، كل ما فى القلب، أنا التايه، مش ندمان، العاشقين، ياسيدى"، وغيرها من أغنياته المميزة.

من ناحية أخرى طرح "أدهم"، مؤخرا أغنية بعنوان "صورة معكوسة" ونالت إعجاب الكثيرين من متابعيه، والأغنية من كلمات وألحان أدهم سليمان، وإخراج هادى محمد.

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وتقول كلماتها: "هانت ماعادش فاضل ع الفراق غير خطوتين وأنتِ هاتمشيهم أكيد لو بعد حين.. وأنا بس مستنى اليقين إننا مفارقين كنت عاصى م البداية عشان بعاند فى القدر.. الله بعت لى 100 رسالة إن قلبك من حجر.

ويعد أدهم سليمان أحد أبرز شباب الأندرجراوند فى مصر، حيث قدم العديد من الأغانى الناجحة فى هذا الخط الموسيقى، مثل "اسمى يفرق إيه وياكى، والمقام، وحافة العالم"، وطرح مؤخرًا أغنية دينية تحمل عنوان "هذه الدنيا".

يذكر أن المطرب الشاب أدهم سليمان حقق نجاح كبير بأغنيته الشهيرة "يا سمرا"، والتى اقتربت من تحقيق 50 مليون مشاهدة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، منذ طرحها.