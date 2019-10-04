شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "شد أجزاء" محمد رمضان وحسين المنباوى يقدمان "مو" .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم محمد رمضان للمرة الثانية مع المخرج حسين المنباوى فى فيلم جديد يحمل إسم "مو" وينتمى إلى أعمال الأكشن، حيث جمعهما من قبل فيلم "شد أجزاء" وتم طرحه فى دور العرض السينمائية منذ حوالى 4 سنوات، ومن المقرر الوقوف على التفاصيل الأولية خلال هذه الأيام وترشيح الفنانين المشاركين.

وتعاقد رمضان مؤخرا على فيلم "أسد أسود" وهو من تأليف محمد دياب، وإخراج خالد دياب، وحتى الآن فى مرحلة اختيار فريق العمل استعدادا للبدء فى تصويره.

ويعرض للنجم محمد رمضان حاليا فى السينمات فيلم "الكنز2" من بطولة محمد سعد وروبى وهند صبرى، أمينة خليل، عبد العزيز مخيون، محيى إسماعيل، هانى عادل، الشحات مبروك، عباس أبو الحسن، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.

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شارك محمد رمضان فى رمضان الماضى بمسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، هنادى مهنى، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائى، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور ويحضر حاليا مسلسل جديد يحمل إسم "البرنس" مع المخرج محمد سامى وانتاج سينرجى .