شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حكيم يسجل أغنية من ألبومه الجديد بتوقيع مصطفى حسن ومحمد عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الشاعر الغنائي مصطفى حسن مع حكيم في أغنية من ألبومه الجديد، ومن ألحان محمد عبد المنعم، ولَم يكشف حكيم عن اسمها حتى تكون مفأجأة للجمهور وقت طرحها.

وأحيا حكيم مؤخرا حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى، وقدم مجموعة من أغانيه الشعبية التى نالت إعجاب الجمهور، ومنها "حلاوة روح" ونظرة وكلمة".

يذكر أن أعمال حكيم هي أغنية "متجمعين" الذى غناها فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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أغنية "متجمعين "من كلمات محيى حوار وألحان شريف حمدان وتوزيع طارق عبد الجابر وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس ومن إخراج المخرج ياسر سامى.