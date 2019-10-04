هذه مفأجاة محمد رمضان للشعب السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، مقطع فيديو للفنان محمد رمضان مع الإعلامي ربيع هنيدي. قال رمضان في الفيديو: "بإذن الله انتظرني في السعودية في موسم الرياض، بإذن الله نعمل حفلة تليق بالشعب السعودي". يأتي موسم الرياض ضمن مواسم السعودية التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم، ولتعزيز مكانتها على خريطة الترفيه العالمية. وينطلق موسم الرياض 11 أكتوبر الجاري.

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