مجدي الهواري ينشر الصور الأولى من عرض "اللي عليهم العين"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر المخرج مجدى الهواري، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا من العرض الأول لمسرحية "اللي عليهم العين" للفنان خالد سرحان.

وكتب الهواري: "مبروك علينا Cairo show عرض مبهج وممتع. أشكر كل اللي شارك في العرض ومستينكم بكره في العرض الخاص".

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وتنطلق مسرحية "اللي عليهم العين" أحدث إنتاج لمسرح كايرو شو، غدًا الجمعة، في حفل افتتاح يحضره عدد من نجوم الفن والرياضة والنقاد والإعلاميين بمسرح كايرو شو بالتجمع الخامس.

مسرحية "اللي عليهم العين" كوميديا غنائية للشباب بطولة فريق البنات الغنائي "بهججة" والفنانين خالد سرحان وليلى عز العرب ومنة عرفة، ويشاركهم مجموعة كبيرة من النجوم الشباب والوجوه الجديدة، وهي من إخراج محسن رزق وتأليف وأشعار حاتم حسين، وألحان هيثم نبيل وتوزيع عادل حقي وديكور كريم مهدي.

تدور أحداث "اللي عليهم العين" حول رجل الأعمال المحب للمال والنفوذ "شقائق بك النعمان" الذي توفيت زوجته وتركت له 4 بنات: "أوكيد" شروق الشريف المهووسة بالسوشيال ميديا والموضة، و"نرجس" وئام عصام مدمنة المخدرات وأغاني المهرجانات، و"أقحوان" سمر جلال التي تتعامل مع الحياة على أنها ولد وليست فتاة، و"زنبق" منة عرفة المثقفة العدمية، وحين يجرى ترشيح "شقائق النعمان" لمنصب مرموق يكتشف أن أسلوب حياة بناته سيكون عائقا أمام توليه المنصب ويدرك أنه لا يعلم شيئا عن حياتهن الخاصة فيقرر الاقتراب من عالمهن السري بمساعدة مديرة المنزل "ورد" ليلى عز العرب، لإصلاح أسلوبهن حسبما يتصور هو، وحين يحدث ذلك يجد الجميع أنفسهم في مواجهة مفاجآت غير متوقعة تصل إلى ذروتها في اليوم المقرر فيه إعلان ترشحه للمنصب رسمياً.