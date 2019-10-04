لطيفة تستعد للسفر وهبة مجدي بإطلالة طبيعية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

إنجي شرف

نشرت الفنانة إنجي شرف، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تظهر فيها بـ"هوت شورت".

لطيفة

نشرت الفنانة التونسية لطيفة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أثناء استعدادها للسفر.

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شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ناصيف زيتون

نشر الفنان السوري ناصيف زيتون، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بالأبيض والأسود.

هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة طبيعية.

مريم حسن

نشرت الفنانة مريم حسن، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل منزلها.

أمل حجازي

نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة مميزة.

نيكول سابا

نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تركت فيها شعرها بشكل فوضوي.