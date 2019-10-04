نبيل الحلفاوي يُعلق على فوز الزمالك أمام المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة علق بها على فوز الزمالك على المقاصة في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وكتب الحلفاوي تغريدة، ردًا على أحد متابعيه، سأله عن أداء حكم المباراة، حيث كتب: "كان ممتازًا في كل قراراته إلى أن تجاهل ضربة جزاء شديدة الوضوح.. فتوقفت عن المتابعة".

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ثم نشر الحلفاوي صور من المباراة يرى البعض إنها ضربات جزاء لصالح المقاصة، وكتب الحلفاوي معلقًا عليها ساخرًا: "والأهلي بيكسب بالتحكيم".

يُذكر أن نادي الزمالك فاز على المقاصة بهدف نظيف، سجله أحمد سيد زيزو.