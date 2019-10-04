شاهد: الظهور الأول لطفلي نادين نسيب نجيم بعد طلاقها

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر حسابها على “إنستغرام” مقطعاً مصوراً قامت بتسجيله أثناء وجودها في السيارة برفقة طفليها.

وتوجهت إلى ابنها جيوفاني طالبة منه أن يلقي التحية على المتابعين ففعل ذلك بصوت منخفض. ودعته مجدداً إلى الترحيب بصوت أعلى ليتمكن الجميع من سماعه.

كذلك شجعت ابنتها هافن على القيام بالمثل فقالت الأخيرة: “مرحباً مامي”. وأرفقت الفنانة الفيديو بالتعليق: “صباح الخير من هافن، حيوفاني ومني”.

وأوضحت أنها تقلهما إلى المدرسة وكتبت: “صباح الخير مني ومن ولادي نحنا ورايحين على المدرسة”، محققة في ساعات قليلة ما يزيد على 450 ألف مشاهدة.

ويشار إلى أن نادين أعلنت في وقت سابق طلاقها من زوجها والد الطفلين في رسالة نشرتها عبر حسابها على “تويتر” حيث غردت: “القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ماكانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا”.

وأضافت: “والأهم الثمرة الحلوة ولادنا… ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا”.