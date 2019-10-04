انطلاق الدورة 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الثلاثاء

كتب - محمد فهمي:
ينطلق مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، الثلاثاء المقبل، في دورته الـ35، التي تحمل اسم الفنانة نبيلة عبيد، وتستمر حتى 13 أكتوبر الجاري.
وقررت إدارة المهرجان اختيار دولة إسبانيا لتكون ضيف شرف المهرجان حيث من المقرر عرض فيلمي الافتتاح والختام منها.
كما تقرر تكريم اثنين من صناع السينما الإسبانية في حفل الافتتاح؛ وهما: الفنان هوجو سيلفا،
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