فتح باب المشاركة بمهرجان الإسماعيلية السينمائي

كتب - محمد فهمي: قال الناقد السينمائى عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة إن الدورة الـ ٢٢ ستقام هذا العام خلال الفترة من ٨ حتي ١٤ إبريل المقبل، مؤكدا أن هذه الدورة من المهرجان ستكون مميزة. ٨ حتي ١٤ إبريل المقبل، مؤكدا أن هذه الدورة من المهرجان ستكون مميزة. وأعلن زكريا عن بدء إدارة المهرجان استقبال الأفلام للمشاركة في دورة هذا العام ، ومن المقرر أن يستمر استقبال الأفلام حتى ٢٠ يناير المقبل.

يذكر أن مهرجان الاسماعيلية السينمائي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي بشهر إبريل من كل عام. الأفلام للمشاركة في دورة هذا العام ، ومن المقرر أن يستمر استقبال الأفلام حتى ٢٠ يناير المقبل.يذكر أن مهرجان الاسماعيلية السينمائي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي بشهر إبريل من كل عام.

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