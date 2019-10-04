القائمة النهائية للمشاريع المختارة في ورشة تكميل بأيام قرطاج السينمائية

كتب - محمد فهمي: أعلنت الهيئة المديرة لأيام قرطاج السينمائية 2019 (دورة نجيب عياد) عن قائمة المشاريع المختارة ضمن ورشة "تكميل" التابعة للمنصة الاحترافية لأيام قرطاج السينمائية 2019 "قرطاج للمحترفين".

وتشمل القائمة النهائية للمشاريع المختارة في ورشة تكميل 2019:

- حضانة ليلية - سنو ماموني (بوركينا فاسو).

- الرسالة - لكو ميا وكريستوفر كينغ (كينيا).

- نحن من هناك - وسام طانيوس (لبنان).

- رحلة سيلفانا ومحمد - ماهر أبي سمرة (لبنان).

- فريترا - لوك رزانجوانا وتوفانيانا رسونيفو (مدغشقر).

- ميكا- إسماعيل فروخي (المغرب).

- في الطريق إلى المليار- ديودو حمادي (الكونغو).

- عن جمود الأرض - يسر قاسمي ومارو مازوشي (تونس) .

وتهدف ورشة "تكميل" في دورتها السادسة لتمكين صناع الأفلام الأفارقة والعرب من عرض أفلامهم (الروائية الطويلة أو الوثائقية) في مرحلة ما بعد الإنتاج على لجنة تحكيم دولية. (مدغشقر).- ميكا- إسماعيل فروخي (المغرب).- في الطريق إلى المليار- ديودو حمادي (الكونغو).- عن جمود الأرض - يسر قاسمي ومارو مازوشي (تونس) .وتهدف ورشة "تكميل" في دورتها السادسة لتمكين صناع الأفلام الأفارقة والعرب من عرض أفلامهم (الروائية الطويلة أو الوثائقية) في مرحلة ما بعد الإنتاج على لجنة تحكيم دولية.

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