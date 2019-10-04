غدا.. عرض أمير البهجة بنادي سينما أوبرا الإسكندرية

يعرض نادي سينما أوبرا الإسكندرية الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر فيلم "أمير البهجة" للمخرج حسين بكر في السابعة من مساء غد الجمعة.

ويتناول فيلم " أمير البهجة" حياة وأعمال الفنان الراحل محمد فوزي، ويتضمن الفيلم شهادات لعدد من ضيوف الفيلم عن الفنان محمد فوزى ومنهم الموسيقار عمار الشريعى والناقد السينمائى إمام عمر وعازفة الفلوت د.رانيا يحيى والمطرب أحمد ابراهيم ود.منير فوزى نجل الفنان الراحل وأخيرا المخرج السينمائى القدير د.سمير سيف. أحمد ابراهيم ود.منير فوزى نجل الفنان الراحل وأخيرا المخرج السينمائى القدير د.سمير سيف. وقام المخرج التسجيلى سامى محمد على بعمل المونتاج إهداء للفيلم وأيضا مشاركة الموسيقار محمود طلعت بعمل المكساج وإعداد الموسيقى للفيلم.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة لمناقشة الفيلم مع الجمهور يديرها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي.

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