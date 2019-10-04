استعرض الكاتب أحمد مراد خلال حلقة اليوم من برنامج "ليل داخلي" على راديو"إنيرجي" أبرز ضيوف مهرجان الجونة والأفلام، مسلطا الضوء على الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" قائلا إنه لدينا ضبابية فيما يتعلق بالسنيما السودانية، وتابع: "احنا بنتفرج على نوع معين من الأفلام عندنا عنصرية".
وقال أحمد مراد عن فيلم الفيلم الأزرق، "الإيرادات تجاوزت الـ100 مليون، ولكن واجهنا
وتابع: "خروج الفيلم للوطن العربي كذلك يجب أن يحسب ضمن الارادات الفنية، وفي النهاية يهمنا أن يحقق الفيلم مكسب للمنتج لكن الأهم أننا نصنع فيلم لكي يعيش، فكرة جمع الإيرادات شئ ليس بالصحيح، وإن كان مفيد للتنافسية، وللإنتاج لكي نستمر في إنتاج الافلام".
وقال أحمد مراد إن إنتاج فيلم 1991 سيكون مكلفا لأن السنيما التاريخية باهظة الثمن وتتطلب الكثير من الدقة حتى نستطيع تقديم صورة لمصر في العشرينات وهي المدة التي جرت فيها أحداث الرواية.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد مراد: عندنا عنصرية في مجال السينما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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