أحمد مراد: عندنا عنصرية في مجال السينما

استعرض الكاتب أحمد مراد خلال حلقة اليوم من برنامج "ليل داخلي" على راديو"إنيرجي" أبرز ضيوف مهرجان الجونة والأفلام، مسلطا الضوء على الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" قائلا إنه لدينا ضبابية فيما يتعلق بالسنيما السودانية، وتابع: "احنا بنتفرج على نوع معين من الأفلام عندنا عنصرية".

وقال أحمد مراد عن فيلم الفيلم الأزرق، "الإيرادات تجاوزت الـ100 مليون، ولكن واجهنا

بعض الانتقادات بأن تلك الإيرادات بسبب التضخم المالي"، وأوضح أن عدد مرتادي السنيما نفس العدد مقارنة بفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، لكن في ظل عصر التكنولوجيا والأفلام المسربة يكون جذب المشاهد للسنيما تحدي، بالإضافة إلى فرق عدد السنيمات الذي قل بشكل كبير، كذلك فرق الانتاج".وتابع: "خروج الفيلم للوطن العربي كذلك يجب أن يحسب ضمن الارادات الفنية، وفي النهاية يهمنا أن يحقق الفيلم مكسب للمنتج لكن الأهم أننا نصنع فيلم لكي يعيش، فكرة جمع الإيرادات شئ ليس بالصحيح، وإن كان مفيد للتنافسية، وللإنتاج لكي نستمر في إنتاج الافلام".وقال أحمد مراد إن إنتاج فيلم 1991 سيكون مكلفا لأن السنيما التاريخية باهظة الثمن وتتطلب الكثير من الدقة حتى نستطيع تقديم صورة لمصر في العشرينات وهي المدة التي جرت فيها أحداث الرواية.