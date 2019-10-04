إلهام شاهين تبدأ تصوير حظر تجول نوفمبر المقبل

تبدأ الفنانة إلهام شاهين مطلع شهر نوفمبر المقبل ، تصوير أحداث فيلمها الجديد "حظر تجول".
وقال المخرج أمير رمسيس إنه من المقرر أن يعقد خلال هذا الأسبوع عدة جلسات عمل مع مسئولي الإنتاج للاتفاقعلى التفاصيل الخاصة ببدء التصوير، مضيفا أن جميع مشاهد الفيلم سيتم تصويرها في القاهرة.
وأشار رمسيس إلى أن أحداث الفيلم تدور في ليلة واحدة عام 2013، حول أم تجسد دورها إلهام شاهين يتم احتجازها مع ابنتها وتلعب دورها أمينة خليل، في مكان ما أثناء حظر التجول، وهنا تعيد الأم اكتشاف علاقتها بابنتها، كما سيشارك في العمل ، الممثل الفلسطيني ، كامل الباشا، ..والفيلم من تأليف وإخراج : أمير رمسيس.
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