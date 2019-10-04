500 فعالية متنوعة لوزارة الثقافة احتفالا بانتصارات أكتوبر

احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر تنظم وزارة الثقافة 500 فعالية ونشاط في مختلف المحافظات تتواصل على مدار شهر أكتوبر الجارى .

قالت عبد الدايم إن ذكرى انتصارات حرب اكتوبر المجيدة تظل لحظة فارقة فى التاريخ الحديث حيث أعلنت عن إرادة واصرار الشعب المصرى ، مشيرة إلى البطولات التى نجحت فى تطهير أرض الوطن واسترداد جزء غالى منها ، وأضافت أن هذه المناسبة تعد نموذجاً ملهماً للشباب وحافزا لإستكمال بناء المجتمع والإرتقاء به لتحقيق المزيد من الإنجازات فى شتى المجالات

دار الأوبرا المصرية

تقيم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر 9 فعاليات متنوعة منها 6 حفلات لفرق الموسيقى العربية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور تبدأ جميعها فى الثامنة مساء الأحد 6 اكتوبر وتتضمن مختارات من أشهر المؤلفات الوطنية التى عبرت عن مشاعر العزة والإنتماء وذلك على مسارحها الكبير ، الجمهورية ، معهد الموسيقى العربية ، سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " ، اوبرا دمنهور ، كما يقام على المسرح المكشوف حفلاً لفصول اطفال وكورال مركز تنمية المواهب بمشاركة فصول الباليه ، بالاضافة الى عرض الفيلم السينمائى الممر فى السابعة مساء الاثنين 7 اكتوبر على المسرح الكبير ويعقبه حوار مع مبدعي الفيلم ، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة تعقد ندوة مساء الجمعة 18 أكتوبر على مسرح أوبرا دمنهور بعنوان صناع انتصارات اكتوبر ، وعلى مسرح سيد درويش بالاسكندرية تقام مساء السبت 26 أكتوبر ندوة بعنوان مصر وعبور 73 .

قطاع صندوق التنمية الثقافية

أعدَ صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب برنامجاً متميزاً للإحتفال بهذه المناسبة خلال الشهر يضم 13 فعالية حيث يعقد بيت الشعر العربي أمسية شعرية بعنوان حرب أكتوبر في الشعر المصري يشارك بها نخبة من كبار المبدعين وذلك في السابعة مساء الأحد 6 أكتوبر وفي مساء اليوم نفسه يقام حفل لفريق سداسي شرارة بقبة الغوري ، كما تقام ندوة بعنوان روح أكتوبر وتحديات الوطن يشارك بها اللواء تامر الشهاوي والإعلامي نصر القفاص في السابعة مساء 3 أكتوبر إلى جانب احتفالية بحضور عدد من الأبطال العبور كما يعرض أوبريت الشهيد الحي يوم 16 أكتوبر وتقديم أوبريت شعري غنائي بعنوان حكاية انتصار يوم 21 أكتوبر وذلك بمركز الحرية للإبداع في الإسكندرية ، وبمركز طلعت حرب الثقافي تعقد حلقة جديدة من الصالون الثقافي بعنوان ذاكرة الوطن الذي يستضيف ويكرم عدد ممن شاركوا في حرب أكتوبر ويصاحبه فقرة فنية لفريق كورال المركز وذلك في السادسة مساء يوم 5 أكتوبر وندوة لتوعية طلاب المدارس يوم 7 أكتوبر كما ينظم المركز رحلة لروادة لمشاهدة بانوراما حرب أكتوبر اعتباراً من صباح الأحد 12 اكتوبر ، كما يستضيف حكايات من أكتوبر وامسية شعرية غنائية مع الشاعر محمد بهجت ومجموعة من أصوات مسابقة الصوت الذهبي يوم 20 أكتوبر ، وببيت الغناء

العربي يعقد صالون مقامات عن الأغنية الوطنية بالتعاون مع البرنامج الثقافي للإذاعة المصرية يوم 10 أكتوبر وحفل وطنيات لشباب الصوت الذهبي بقيادة المايسترو مدحت عبد السميع يوم 31 أكتوبر وينظم معرضاً للخط العربي بعنوان النصر في بيت السحيمي يوم 27 أكتوبر .

المجلس الأعلى للثقافة

وينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي 7 فعاليات تقام بالتعاون مع قطاعات الوزارة خلال الشهر حيث تعقد عدة ندوات تناقش سُبل تعزيز الإنتماء الوطني بقصر ثقافة الإسكندرية ، أساليب مكافحة الشائعات بقصر ثقافة قنا ، الحرب في سيناء والحماية الإجتماعية ورؤية مصر 2030 بقاعات المجلس ، مفهوم الوطن ويصاحبها معرضاً لرسوم الطفل في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب ، ذاكرة وطن وسير البطولات بدار الكتب في باب الخلق ، الخطاب الديني بين التجديد والواقع المعاش بدار الوثائق في الفسطاط إلى جانب تنظيم إحتفالية حرب أكتوبر التي تتضمن عرضا فنيا ومعرضا لوثائق الحرب يوم 9 أكتوبر بدار الكتب في باب الخلق .

قطاع شئون الانتاح الثقافي

ينظم قطاع الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال احتفالية فنية تضم مجموعة من أشهر الأعمال الوطنية إلى جانب تكريم عدد من أبطال حرب أكتوبر ومجموعة من الفنانين الذين شاركوا في أعمال سينمائية ودرامية تتناول النصر العظيم .

البيت الفني للمسرح

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أما البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار فيقدم 4 عروض مسرحية هى " ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث ويستمر حتى ٩ أكتوبر على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ وتقام الساعة ١٢ ظهراً حيث تستضيف طلاب المدارس ثم تنطلق بعدها إلى مناطق مختلفة من المحافظة منها الطور ، وادي خريزة، وادي مندر، مركز شباب شرم الشيخ و معسكرات الأمن المركزي بالمحافظة حتى ٢٠ أكتوبر ، أما عرض أمر تكليف يستمر حتى 10 أكتوبر بقصر ثقافة الفيوم ينتقل بعدها إلى جامعة المنيا من 11 إلى 15 أكتوبر ويختتم جولته بجامعة بني سويف حتى 19 أكتوبر ، وتقدم مسرحية "كأنك تراه" عروضها في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر لرواد مركز شباب الجزيرة بالقاهرة ، وضمن برنامج فرقة شباب لايف تقدم الفرقة فقراتها الفنية بقصر ثقافة الفيوم ومركز شباب الجزيرة وجامعة بني سويف في الفترة من 6 وحتى 20 أكتوبر.

المركز القومي للسينما

يقدم المركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي من خلال مركز الثقافة السينمائية إحتفالية "أكتوبر والسينما" تشمل 47 عرض لمجموعة من الأفلام والندوات التى تتناول هذه المناسبة الوطنية

الخالدة .

المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبي

المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق ينظم 3 فعاليات تشمل ندوة بعنوان حرب أكتوبر وتأثيرها على الحياة الفنية والثقافية في مصر يديرها العميد محمد نبيل ، فيلم تسجيلي وحفل فني لفرقة الموسيقى بالمركز التي تقدم مجموعة من أجمل الأغاني الوطنية الخالدة في الوجدان والتي عبرت عن النصر وذلك في السابعة مساء 4 أكتوبر على مسرح أوبرا ملك .

البيت الفني للفنون الشعبية

البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده ينظم 3 فعاليات هى احتفالية فنية بعنوان تعيشي يا مصر بقاعة صلاح جاهين في الفترة من 6 إلى 12 أكتوبر ، العرض المسرحي "أنا العريس" في الفترة من 16 وحتى 24 أكتوبر وعلى مسرح البالون ينطلق العرض المسرحي "سحر الأحلام" اعتباراً من 6 حتى 20 أكتوبر .

قطاع الفنون التشكيلية

قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور ينظم 13 فعالية خلال الشهر تتضمن ورش فنية للاطفال وأمسيات شعرية وندوات بالمتاحف والمراكز الفنية التابعة له حيث ينظم ورشة فنية في مجال الرسم والتلوين للأطفال من سن 7 إلى 14 سنة بمتحف مصطفى كامل يومي 9 و 23 أكتوبر وأخرى في مجال الاشغالات الفنية بمركز رامتان الثقافي يوم 22 أكتوبر، وثالثة لتعليم الرسم للفئة العمرية من 11 إلى 14 عام بمتحف الأمير محمد وحيد الدين سليم يوم 9 أكتوبر ، ورسم وتلوين للفئة العمرية من 7 إلى 18 سنة في مركز ومتحف راتب صديق أيام الأحد والثلاثاء والخميس أسبوعياً ، كما تقام ورش اليوم الواحد في الرسم والتصوير لطلاب المدارس من سن 8 إلى 15 عام بمتحف محمد ناجي أيام 9، 16 ، 23 ،27، 30 أكتوبر.

كما تعقد مجموعة ندوات تتناول الإنتصار وتحمل عناوين تلاحم المصريين في معركة أكتوبر يشارك بها الدكتور محمد كمال السيد بمتحف المنصورة القومي وذلك يوم 20 أكتوبر، أعلام الحرب يشارك فيها الإعلاميان طارق عبد الفتاح وفتنة بدير بالإذاعة المصرية ويديرها الدكتور طارق سليم ، تأثير الحروب على الفن المعاصر يشارك فيها الدكتورة ماجدة سعد الدين وذلك يوم 8 أكتوبر بمركز زكريا الخناني ، أكتوبر بطولات لا تنتهي يشارك فيها اللواء مجدي شحاته ، اللواء معتز الشرقاوي ، الكاتب محمد الشافعي الفنان إسلام كمال ويديرها الدكتورة سحر الشربيني وذلك يوم 3 أكتوبر بقاعو سينما الحضارة 2 وفي المكان نفسه يتم مناقشة كتاب حكاوي ومصرنا أسرار للكاتب على الفيشاوي ويشارك في المناقشة الشاعر عبد الستار سليم والدكتور يسري عبد الغني يوم 13 أكتوبر وندوة إنتصارات أكتوبر يشارك بها اللواء إبراهيم عزب يوم 8 أكتوبر بمتحف النصر للفن الحديث في بورسعيد إلى جانب أمسية شعرية غنائية يشارك بها الشاعر محمد الشمندي والمطربة أحلام أحمد بمركز سينما الحضارة قاعة 1 يوم 3 أكتوبر وحفل فني لفريق كورال ورشة كورال أطفال مركز محمود سعيد بقيادة المايسترو محمود أبو زيد يوم 31 أكتوبر بالمركز .

الهيئة العامة لقصور الثقافة

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض برنامجاً ضخماً للإحتفال بنصر أكتوبر يهدف إلى الوصول بالفعاليات والأنشطة الثقافية إلى كافة الأقاليم حيث تقيم 400 فعالية تتواصل طوال الشهر فى كافة المحافظات وتتنوع بين ندوات فكرية ، ورش فنية ، عروض لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية في كافة المحافظات ، أمسيات شعرية ، إحتفاليات اليوم الواحد ، مناقشة أهم الأعمال الأدبية التى تتناول حرب أكتوبر ، عروض سينمائية لأهم الأعمال التى تظهر بطولات القوات المسلحة إلى جانب ورش حكي للأطفال