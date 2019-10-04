يوم الراب يجمع عمار حسنى واللورد ومحمد سعيد فى ساقية الصاوى

كطقس من طقوسها الشهرية قدمت ساقية الصاوى حفل يوم الراب يوم الخميس 3 من أكتوبر على مسرح النهر حفل بإسم "TEMPO and TONE"، أجواء غربية بروح مصرية عاشها جمهور كل من "اللورد وعمار حسنى ومحمد سعيد" من حيث الموسيقى والغناء بطريقة الراب.

مجموعة مختلفة من الأغنيات التى ناقشت عدة مواضيع معاصرة نعيشها يوميا قدمها كل من "اللورد وعمار حسنى" بالإضافة إلى عزف ال tempo مع محمد سعيد ومن الأغنيات "بيبى مان، هقفل الفون، قهوة سادة، اتجاه، مشاكل ،لوحدى،

حورية، اسئلة هامة، ياللى غايب، لا تعودى، دوشة، عقارب"."عمار حسنى" من الإسكندرية حقق نجاحات كبيرة جدا من خلال أغنيه أربع سنين وأغنيه بياع الورد وأغنيه عازف والموهوب "أحمد صالح" المعروف باللورد و"محمد سعيد" من طنطا شاب موهوب مستقل ومتميز بالمزيكا المختلفة و الأداء المختلف تماما فى الموسيقى عن كل عازفى الأندرجراوند.