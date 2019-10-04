أمر تكليف يبدأ أول لياليه بالفيوم غدا

قال الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح ان العرض المسرحي " أمر تكليف " من إنتاج الفرقة ، يقدم عروضه ابتداء من غد الجمعة الموافق ٤ أكتوبر على مسرح قصر ثقافة الفيوم بمحافظة الفيوم في تمام الثامنة مساء بالمجان.

ويستمر العرض حتى ١٠ أكتوبر الجاري، في أول محطات جولة العرض الجديدة و التي تتضمن أيضا محافظتي المنيا و بني سويف، في إطار خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠

و التي تنظمها شعبة مسرح المواجهة و التجوال بفرقة المسرح الحديث، في إطار مبادرة مسرح المواجهة و التجوال التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، محافظة الفيوم، ادارة البرامج الثقافية بوزارة الشباب و الرياضة

يذكر أن عرض " أمر تكليف " قام بعدة جولات بعدد من المحافظات منها سوهاج، بورسعيد، أسوان، الأقصر، و حقق

خلالها اقبالا جماهيريا كبيرا، و هي المرة الأولى التي يقدم فيها العرض بمحافظة الفيوم."أمر تكليف" عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلي حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورج طارق علي و محمد يوسف، بطولة عزة لبيب ،كريم الحسينى، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر ، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي المصري، تقى عادل، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد،مالك العلي، إبراهيم حسن، محمد جمال، موسيقى وألحان أحمد حمدي، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، بلسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، و من إخراج باسم قناوى.