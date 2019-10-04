المركز الثقافي الروسي يستضيف الفنان محمود حميدة

أكد رئيس المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، ألكسي تيفانيان، أهمية الجهود التي تبذل لتطوير التعاون الثقافي والفني بين مصر وروسيا، وفتح القنوات بين جميع المؤسسات المعنية سواء وزارتي الثقافة في كلا البلدين، أو السفارة المصرية في موسكو، أو مؤسسات المجتمع المدني في مصر وفي مقدمتها جمعية خريجي الجامعات الروسية.
جاء ذلك - وفقا لبيان وزعه المركز اليوم الخميس
ومن جانبه، قال الفنان محمود حميده، إنه كمواطن مصري يدرك أهمية تطوير العلاقات الثقافية مع الجانب الروسي، لما لها من تاريخ عميق بلغ ذروته في عقد الستينيات من القرن الماضي، عندما استطعنا أن نحقق العديد من الإنجازات الثقافية بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي السابق.
وأشار حميدة، إلى أن صورة التعاون لن تكتمل إلا إذا شملت جميع أفرع المعرفة والثقافة و تنوع مجالات الترجمة مثل الأدب والشعر والنقد، مؤكدا ضرورة التعرف على الأجيال الشابة من الأدباء الروس، وتعزيز دور المجتمع المدني للمساهمة والمشاركة في مد جسور التواصل الثقافي مع الجانب الروسي.
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