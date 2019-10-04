خاص الفن- هل يطل يوسف الخال في شهر رمضان المقبل؟

ميرنا وليد - بيروت - لم يحسم الممثل ​يوسف الخال​ امره بخصوص مسلسل جديد خلال شهر رمضان المقبل معتبرا في حديث خاص مع الفن انه يفضل ان يكون لديه عمل واحد في السنة، وهذا ما يعتمده منذ سنوات وحتى اليوم. واشار يوسف الى ان المسلسلات اصبحت تتقسم بين ما هو خارج رمضان وخلال شهر رمضان ومسلسلات نتفليكس.

ويتابع يوسف الخال والممثلة سارة أبي كنعان تصوير مسلسلهما الجديد "لو ما إلتقينا" حيث عادا اليوم للتصوير الذي يستمر طيلة هذا الاسبوع تحديدا في احد مواقع التصوير الداخلية في منطقة بكفيا، حسب ما علم موقع الخليج 365 .

وتحدثت أبي كنعان عن دورها في المسلسل المذكور، حيث ستكون الشخصية تمثل فتاة قوية ومستقلة، تدعى ريما، ستقع بحب هادي، الشاب الذي يلعب دوره الممثل يوسف الخال، وهو صاحب شركة تصميم ألبسة. لكن المشاكل ستطاردهما، وذكريات الماضي لن تفارقهما، حتى تتزعزع العلاقة بينهما، وتتدهور.

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