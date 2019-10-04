تراند اليوم : تعالي أتفرج علي زوجات نجوم السينما قبل الشهرة – صور

تعددت الزوجات في حياة بعض النجوم العرب، حتى أن الكثيرون لا يعرفون شيئًا عن السيدة الأولى في حياة هؤلاء النجوم خاصة إذا مرت سنوات طويلة وهي بعيدة عن الأضواء.

فالزوجة الأولى للنجم كاظم الساهر تسبب ظهورها النادر في ضجة كبيرة حيث ظهرت أم وسام في حفل زفاف الابن الأصغر للقيصر وبدت مختلفة عن الصورة الوحيدة النادرة لزفافها من الساهر.

كذلك لا يعلم الكثيرين أن بوسي شلبي ليست الزوجة الأولى في حياة الفنان الراحل محمود عبد العزيز بل هي السيدة جيجي زويد وتظهر بشكل محدود جدًا مع أولادها عقب انفصالها عن زوجها.

أما من النجوم الشباب فالممثل محمد رمضان انفصل عن زوجته الأولى في حين يظهر باستمرار مع زوجته الحالية ، كما كشفت منى إش إش عن صور زواجها من ماجد المصري بعد لقاء جمع بينهما مؤخرًا خلال أكثر من مناسبة عائلية.

Advertisements

أما بالنسبة للمخرج طارق العريان فزوجته الأولى لم تكن إنجي علي كما يعتقد البعض بل كانت سيدة فلسطينية لم تظهر معه على الإطلاق لكنه صدم الجميع بالظهور مع ابنه منها حيث يبلغ من العمر 28 عامًا.