شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف روجت صوفيا فيرجارا لعلامتها التجارية فى بيفرلى هيلز ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر صوفيا فيرجارا واحدة من أفضل النجمات التي تحظي بجماهيرية على مستوى العالم خاصة على مستوي الدراما الأمريكية، ولعل الدليل على ذلك تصنيفها فى أكثر من مناسبة على أنها النجمة الأكثر حصولاً على أجر بين نجمات الصف الأول مما جعلها تتمتع بثروة كبيرة.

صوفيا فيرجارا رصدتها عدسات مصورى البابارتزى وفقاً لموقع الديلي ميل أثناء تواجدها فى أحد المحلات بغرض التسوق، وذلك داخل مدينة بيفرلى هيلز.

صوفيا فيرجارا وفقاً لتقرير الديلي ميل لم تكن تتسوق فحسب وإنما كانت تروج لعلامتها التجارية المعروفة باسم (صوفيا جينز) حيث ارتدت بنطلون من نفس الماركة اثناء خروجها من أحد المحلات.

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