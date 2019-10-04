شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة أمينة تتعهد بالغناء فى فرح "نهال" بعد مقلب مصطفى أبو تورتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت المطربة أمينة، رسالة لـ "نهال" الفتاة التى ارتبط اسمها بـ "مصطفى أبو تورته"، وهو الشخص الذى تركها فى قاعة الحفلات قبل اتمام خطبتهما. ونشرت أمينة صورة للفتاة فى قاعة الحفل وعلقت قائلة، "البنت القمر دى أبو تورته يا نهال مايستهلكيش ارفعى راسك لأنك الكسبانة.. والحمد لله ربنا كشفه قبل ماتجيبى عيل ولا اتنين.. وبرضه هيسيبك لسبب تافه.. فرحك اللى جاى عندى.. ياريت تعرفوها".

وقد نشرت فتاة تدعى "نهال" قصة عن خطيبها الذى تركها فجأة هو وأسرته فى قاعة الحفلات دون إتمام الخطبة زاعمًا أن خاله مريض، واتهمته وأهله بسرقة "التورتة" الحفل قبل المغادرة.

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