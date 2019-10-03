أحمد فهمي يكشف تفاصيل مرض هنا الزاهد.. وحقيقة تكلفة حفل زفافهما

كتب امير فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2019 11:59 مساءً - على هامش تواجده في حفل توزيع جوائز كأس “إنرجي للدراما” استضاف برنامج “عرب وود” الذي يذاع على قنوات روتانا الفنان أحمد فهمي الذي كشف تفاصيل مرض زوجته الفنانة هنا الزاهد، ورد على جميع الانتقادات التي وجهت له.

وقال: “هنا شعرت بآلام شديدة أثناء قضاء شهر العسل، واعتقدنا في البداية أنه تسمم وحاولنا علاجه، ولكن بعد انتقالنا إلى بلد آخر اشتدت الآلام عليها، وهو ما دفعنا إلى الذهاب للمستشفى وإجراء التحاليل الطبية اللازمة، والتي كشفت عن وجود حصوات كبيرة بالمرارة”.

وأضاف أحمد فهمي قائلاً: “قرر الأطباء ضرورة احتجازها بالمستشفى لعدة أيام، وعندما سمحوا لها بالخروج قررنا العودة إلى القاهرة، مع ضرورة إجراء عملية جراحية خلال الفترة المقبلة بعد تخفيف الالتهابات التي تعاني منها”.

وعن ردود الفعل والانتقادات التي وجهت إليهما قال: كل ما يتردد عار تماما من الصحة وليس في حاجة أنا وهنا الادعاء المرض حتى نحقق شيئاً”.

وأوضح: “إنني لم أضع في اعتباري مسألة عين الحسود، ولكن بعد ما تعرضنا له أتصور أنه أمر يجب الاهتمام به، على الرغم من أننا لم نجهز لحفل زفاف أسطوري كما قال البعض، وأن ما تردد بشأن تكلفة الفرح 10 ملايين جنيه أمر غير صحيح، والفرح لم يصل إلى هذا الحد”.