لماذا يصعب وضع “السم” في طعام الملكة إليزابيث؟

كتب امير فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2019 11:59 مساءً - كشفت المراسلة الملكية البرطانية إيميلي أندروز عن أحد الأسرار التي تتضمن حياة الملكة البريطانية “إليزابيث” الثانية، قائلة: “بعد أن يوضع الطعام في الأطباق، يختار واحد من الخدم عشوائيا أي من الأطباق يتم تقديمه إلى جلالتها”.
وأضافت بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية :”هكذا إذا أراد أحد تسميم الملكة، فسيكون عليه أن يضع السم في جميع الأطباق ليسمم الكل داخل القصر”.
ومن الأسرار التي كُشفت أيضاً أن الملكة تحب أن تتناول طعامها وهي تشاهد التلفاز، وذلك في غرفة معيشتها الخاصة، وقبل وجبة العشاء، تبدأ بإحتساء شراب الجين والديبونيه المفضلين لديها.
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