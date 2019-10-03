فيديوجراف.. حصاد الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهت مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، وشهدت عديدا من الأحداث أبرزها الفوز العريض لبايرن ميونيخ على حساب توتنهام الإنجليزي 7-2.

وتمكن سيرجي جنابري، لاعب بايرن ميونيخ، من تسجيل 4 أهداف "سوبر هاتريك" ليقود فريقه للفوز على توتنهام الإنجليزي، بنتيجة (7-2)، على ملعبه ووسط جماهيره.



ومنحت ثنائية النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول فوزا قاتلا على سالزبورج بنتيجة (4-3)؛ إذ نجح الفريق النمساوي في تحقيق التعادل بعدما كان متأخرا 0-3، إلا أن الفرعون المصري حسم اللقاء بالهدف الرابع لـ“الريدز" والثاني له في اللقاء.

ونجح برشلونة الإسباني في تحقيق فوز صعب على إنتر ميلان الإيطالي بفضل ثنائية الأوروجواياني لويس سواريز وعودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة عقب تعافيه من الإصابة.

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وواصل مانشستر سيتي نتائجه المميزة بالفوز على دينامو زغرب الكرواتي بهدفين دون رد ليحقق العلامة الكاملة بعد مرور جولتين من دور المجموعات، حيث فاز في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة في شباك شاختار الأوكراني.

ريال مدريد الإسباني سقط في فخ التعادل مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي (2-2) على ملعب سنتياجو برنابيو، وواصل سلسلة النتائج السيئة بعد الخسارة في الجولة الأولى 0-3 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

"العين الرياضية" تستعرض خلال الفيديوجراف التالي، حصاد الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.