فيديوجراف.. إنهاء "صراع النقطة" عنوان لقاء الشارقة والعين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستضيف الشارقة حامل لقب النسخة الماضية دوري الخليج العربي الإماراتي نظيره العين في لقاء الجولة الثالثة من المسابقة، الخميس. ويدخل الفريقان اللقاء ولديهما نفس رصيد اللقاء بالعلامة الكاملة 6 نقاط بجانب شباب الأهلي.

ويسعى الفريقان لإنهاء صراع النقطة لمواصلة الانتصارات في الموسم الحالي. Advertisements كما يسعى صاحب الأرض لتحقيق الفوز الأول على ملعبه أمام العين والغائب منذ موسمين. ويبحث العين عن أكثر من نقطة أمام الشارقة لتعويض خساراتين وتعادلين أمامه في الموسمين الأخيرين. "العين الرياضية" ترصد من خلال الفيديوجراف التالي طموح الفريقين قبل لقاء قمة الجولة الثالثة من المسابقة.

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