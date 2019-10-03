5 مسلسلات عربية أثارت جدلاً بتناولها الشّذوذ.. (فيديو)!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعتادت الدراما العربية قديمًا على تقديم شخصية الشّاذّ جنيسًا بطريقة كوميدية بعض الشيء، وتصويره على أنّه شابّ متشبّه بالفتيات، ويمكن كشفه بمجرّد النظر إليه.
لكنْ مؤخرًا، اتجهت الدراما العربية لمنحى جديد في تعاطيها مع هذا الأمر عن طريق وجود شخصيات في بعض الأعمال بطريقة درامية بعيدة عن الكوميديا.
الفيدوغراف التالي يستعرض 5 مسلسلات عربية تناولت الشّذوذ الجنسيّ بشكل دراميّ.
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