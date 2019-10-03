ياسمين رئيس تكشف كواليس فيلم لص بغداد

كشفت الفنانة ياسمين رئيس كواليس فيلم "لص بغداد" ونشرت صورة برفقة محمد عبد الرحمن وفتحي عبد الوهاب في خاصية "أستوري" على حسابها الشخصي عبر موقع "انستجرام" معلقة عليها "كواليس لص بغداد".

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وفتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجي فيلمز.

يذكر ان ياسمين رئيس شاركت في مسرحية الملك لير" بطولة يحيى الفخراني، ورانيا فريد شوقي، وريهام عبد الغفور، ونهى عابدين، ومحمد فراج، وعباس أبو الحسن، ومن إنتاج مجدي الهواري وإخراج تامر كرم.

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